Папа Римский подарил журналисту четки, чтобы тот “справился со смятением” перед свадьбой.

Папа Римский Франциск в шутку назвал брак тюрьмой, когда узнал от журналиста о том, что тот скоро собирается пожениться.

– Когда ты отправляешься в тюрьму? – спросил понтифик, когда представитель СМИ сообщил ему, что чувствует смятение перед свадьбой.

Также, “чтобы справиться со смятением”, Франциск подарил молодому журналисту четки.

Разговор состоялся по дороге в Таиланд, куда глава Римско-католической церкви прибыл в среду с апостольским визитом.

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Как известно, Римско-католическая церковь считает брак основой общества и выступает за защиту традиционных ценностей.

Напомним, Папа Римский Франциск опоздал на воскресную проповедь в Ватикане, потому что застрял в лифте.