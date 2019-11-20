Папа Римський подарував журналісту чотки, щоб той “впорався зі збентеженням” перед весіллям.

Папа Римський Франциск жартома назвав шлюб в’язницею, коли дізнався від журналіста про те, що той скоро збирається одружитися.

– Коли ти вирушаєш у в’язницю? – запитав понтифік, коли представник ЗМІ повідомив йому, що відчуває збентеження перед весіллям.

Також, “щоб впоратися зі збентеженням”, Франциск подарував молодому журналістові чотки.

Розмова відбулася дорогою до Таїланду, куди глава Римсько-католицької церкви прибув у середу з апостольським візитом.

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Як відомо, Римо-католицька церква вважає шлюб основою суспільства і виступає за захист традиційних цінностей.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск запізнився на недільну проповідь у Ватикані, бо застряг у ліфті.