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Факты / Мир

Washington Post призывает США изменить политику в отношении Украины

Влиятельное американское издание Washington Post обратилось к руководству США с призывом изменить политику в отношении Украины. Журналисты заявили, что нынешний курс может иметь крайне негативные последствия.

Washington Post призывает США изменить политику в отношении Украины

Редакторы издания Washington Post отмечают, что сегодня президент Зеленский столкнулся с решающими моментами – он пытается заключить новое соглашение с МВФ, а также планирует встречу с президентом РФ и лидерами Франции и Гeрмании 9 декабря в Париже.

-В течение многих лет политикой Соединенных Штатов было решительно поддерживать Украину в такие моменты – не только для поддержки демократии, которая борется, но и для продвижения стратегических интересов США, таких как сдерживание российской агрессии в Европе.

Однако хаос, который президент Трамп внес в отношения между США и Украиной, фактически создал дипломатический вакуум, – говорится в статье издания.

В своей статье журналисты отметили, что почти каждый чиновник, который работал над отношениями в последние два года, подал в отставку.

Они подчеркнули, что Зеленского до сих пор не приглашено в Белый дом на встречу, о которой Трамп говорил во время попыток получить политические выгоды от Украины.

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Кроме того, Трамп продолжает повторять ложные обвинения о роли Украины на выборах 2016 года – даже после того, как ему сообщили, что за этими слухами стоят российские спецслужбы.

– Все это значительно ослабляет позицию Зеленского. Меркель и Макрон будут давить на украинцев, чтобы они пошли на уступки российскому правительству – ведь такое соглашение позволит им восстановить европейские отношения с Россией, – говорится в статье.

Редакторы Washington Post призвали членов Конгресса оказать давление на Трампа и госсекретаря Помпео, чтобы те оживили поддержку Украины, а Государственный департамент – назначить нового высокопоставленного чиновника, который бы представлял Соединенные Штаты на мирных переговорах.

Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. Из-за этого на время средства заморозили.

Позже помощь Украине разблокировали. Однако в сентябре в США разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Оппоненты Трампа настаивают на том, что лидер США во время телефонной беседы в июле пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Источник: The Washington Post

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