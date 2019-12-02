Впливове американське видання Washington Post звернулося до керівництва США із закликом змінити політику щодо України. Журналісти заявили, що теперішній курс може мати вкрай негативні наслідки.

Редактори видання Washington Post наголошують, що сьогодні президент Зеленський зіткнувся з вирішальними моментами – він намагається укласти нову угоду з МВФ, а також планує зустріч з президентом РФ і лідерами Франції та Німеччини 9 грудня в Парижі.

– Протягом багатьох років політикою Сполучених Штатів було рішуче підтримувати Україну в такі моменти – не тільки задля підтримки демократії, але і задля просування стратегічних інтересів США, таких як стримування російської агресії в Європі. Однак хаос, який президент Трамп вніс у відносини між США і Україною, фактично створив дипломатичний вакуум, – йдеться у статті видання.

У своїй статті журналісти зазначили, що майже кожен чиновник, який працював над відносинами в останні два роки, подав у відставку.

Вони підкреслили, що Зеленського досі не запрошено в Білий дім на зустріч, про яку Трамп говорив під час спроб отримати політичні вигоди від України.

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Також Трамп продовжує повторювати неправдиві звинувачення щодо ролі України на виборах 2016 року – навіть після того, як йому повідомили, що за цими чутками стоять російські спецслужби.

– Все це значно послаблює позицію Зеленського. Меркель та Макрон будуть тиснути на українців, аби вони пішли на поступки російському правителю – адже така угода дозволить їм відновити європейські відносини з Росією, – йдеться у статті.

Редактори Washington Post закликали членів Конгресу чинити тиск на Трампа і держсекретаря Помпео, аби ті оживили підтримку України, а Державний департамент – призначити нового високопоставленого чиновника, який би представляв Сполучені Штати на мирних переговорах.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився провести перегляд військової допомоги Україні. Через це на час кошти заморозили.

Пізніше допомогу Україні розблокували. Однак у вересні в США розгорівся скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Опоненти Трампа наполягають на тому, що лідер США під час телефонної бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.