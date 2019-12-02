PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Washington Post закликає США змінити політику щодо України

Впливове американське видання Washington Post звернулося до керівництва США із закликом змінити політику щодо України. Журналісти заявили, що теперішній курс може мати вкрай негативні наслідки.

Washington Post закликає США змінити політику щодо України

Редактори видання Washington Post наголошують, що сьогодні президент Зеленський зіткнувся з вирішальними моментами – він намагається укласти нову угоду з МВФ, а також планує зустріч з президентом РФ і лідерами Франції та Німеччини 9 грудня в Парижі.

– Протягом багатьох років політикою Сполучених Штатів було рішуче підтримувати Україну в такі моменти – не тільки задля підтримки демократії, але і задля просування стратегічних інтересів США, таких як стримування російської агресії в Європі.

Однак хаос, який президент Трамп вніс у відносини між США і Україною, фактично створив дипломатичний вакуум, – йдеться у статті видання.

У своїй статті журналісти зазначили, що майже кожен чиновник, який працював над відносинами в останні два роки, подав у відставку.

Вони підкреслили, що Зеленського досі не запрошено в Білий дім на зустріч, про яку Трамп говорив під час спроб отримати політичні вигоди від України.

Читайте: У 2020 році США скоротять видатки на НАТО, аби фінансово допомогти Україні

Також Трамп продовжує повторювати неправдиві звинувачення щодо ролі України на виборах 2016 року – навіть після того, як йому повідомили, що за цими чутками стоять російські спецслужби.

– Все це значно послаблює позицію Зеленського. Меркель та Макрон будуть тиснути на українців, аби вони пішли на поступки російському правителю – адже така угода дозволить їм відновити європейські відносини з Росією, – йдеться у статті.

Редактори Washington Post закликали членів Конгресу чинити тиск на Трампа і держсекретаря Помпео, аби ті оживили підтримку України, а Державний департамент – призначити нового високопоставленого чиновника, який би представляв Сполучені Штати на мирних переговорах.

Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп розпорядився провести перегляд військової допомоги Україні. Через це на час кошти заморозили.

Пізніше допомогу Україні розблокували. Однак у вересні в США розгорівся скандал навколо липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

Опоненти Трампа наполягають на тому, що лідер США під час телефонної бесіди намагався переконати Зеленського почати розслідування діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву.

Джерело: The Washington Post

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський і Путін обов’язково проведуть зустріч – Пєсков
Зеленський і Путін обов’язково проведуть зустріч – Пєсков
Нормандський формат
Зустріч Зеленського і Путіна на нормандському саміті буде неформальною – Лавров
Зеленський кличе на зустріч студентів, яких побив Беркут на Майдані у 2013
Зеленський кличе на зустріч студентів, яких побив Беркут на Майдані у 2013
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Ніхто не дозволить “зливати” справи Майдану – Зеленський
Ніхто не дозволить “зливати” справи Майдану – Зеленський
газ
Зеленський і Путін можуть обговорити газове питання на нормандському саміті – Пєсков
День подяки: Зеленський привітав усіх зі святом
День подяки: Зеленський привітав усіх зі святом
Зеленський обговорив з Меркель підготовку до нормандської зустрічі
Зеленський обговорив з Меркель підготовку до нормандської зустрічі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка