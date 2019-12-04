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Факты / Мир

США не определились с санкциями против Северного потока-2 – Трамп

США еще не знают, вводить ли санкции против проекта по строительству российского газопровода Северный поток-2.

Північний потік 2

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что российский газопровод Северный поток-2 действительно является проблемой.

По его словам, Соединенные Штаты еще не определились с тем, стоит ли вводить санкции против указанного проекта.

Однако Трамп заверил, что в США обязательно говорить о том, что делать с Северным потоком-2.

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Президент США добавил, что Германия должна обратить внимание на указанную проблему.

– Я считаю, что это проблема, но это проблема, с которой Германия должна разобраться самостоятельно. Возможно, для Германии это не будет проблемой, надеюсь, что на самом деле не будет, – подытожил Трамп.

К слову, управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши UOKiK оштрафовало компанию Engie Energy за ее отказ касательно сотрудничества в расследовании строительства российского газопровода Северный поток-2.

Источник: УНИАН

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