В индустриальном парке Биосенс (Черкасская область) начался монтаж металлоконструкций стен и крыши первой очереди крупнейшего в Украине завода по переработке картофеля.

Новый завод по переработке картофеля в Черкасской области: что известно

При строительстве производственного корпуса площадью 6500 кв. м используется технология бесшовного соединения высокопрочных стальных элементов.

Производственное оборудование уже доставлено в Украину. Объем инвестиций в первую очередь завода, который будет производить картофельную муку, составляет 960 млн грн.

Сейчас смотрят

Производство мощностью 25 тыс. т в год планируется запустить в конце 2026-го или в начале 2027-го года, сообщил заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

При привлечении государственного финансирования на территории индустриального парка Биосенс в настоящее время ведутся работы по расширению подъездной дороги и подключению к газовым сетям.

В декабре 2025 года правительство выделило на эти проекты 24,7 млн грн на условиях софинансирования 50:50.

Обязательным условием привлечения государственных средств является строительство на территории индустриального парка не менее 5 000 кв. м промышленных площадей и привлечение не менее двух участников.

Сейчас Биосенс готовит дополнительную заявку на государственное финансирование для дальнейшего развития инженерно-транспортной инфраструктуры.

Картофельная мука в Украине не производится. Объемы ее импорта составляют в среднем 2 500 т в год. Этот продукт используется в хлебопекарной, кондитерской, мясоперерабатывающей промышленности, а также в производстве соусов и пищевых смесей быстрого приготовления.

После строительства первой очереди завода в индустриальном парке Биосенс Украина обеспечит внутренние потребности и станет экспортером картофельной муки.

На 2027 год запланировано строительство второй очереди завода — производство картофеля фри мощностью 60–150 тыс. т в год. Объем инвестиций во вторую очередь завода — 2,5 млрд грн.

Третья очередь завода, которая также будет производить картофель фри, потребует инвестиций в размере около 3 млрд грн.

Кроме того, план развития индустриального парка предусматривает строительство комплекса по хранению картофеля объемом 20 тыс. т, предприятия по переработке картофельной кожуры в белок и крахмал, а также тепличного хозяйства в комплексе с когенерационной установкой.

Для размещения будущих предприятий индустриальный парк уже инициировал расширение существующих площадей с 29,6 до 40 га. Еще один участок площадью 60 га, расположенный по соседству, рассматривается как резервный.

Индустриальные парки — составная часть политики развития украинских производителей Зроблено в Україні. Эта политика включает государственные программы, направленные на стимулирование производства, промышленных инвестиций и несырьевого экспорта.

Фото: Дмитрий Кисилевский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.