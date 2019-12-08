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Протесты в Минске: беларусы вышли на акцию против интеграции с РФ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 декабря в Минске проходит второй день протестов против углубления интеграции Беларуси и России.

протесты в минске

Протесты в Минске против углубления интеграции с Россией длятся уже второй день.

В протестах принимают участие около тысячи человек, не меньше чем вчера.

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Оппозиция считает интеграцию с Россией угрозой национальному суверенитету и независимости страны.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Сочи, чтобы подписать документы об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Протесты в стране начались с нескольких сотен людей, которые выстроились в цепь вдоль главного проспекта в Минске, а потом прошел митинг в поддержку независимости Беларуси.

Протесты в Минске: беларусы вышли на акцию против интеграции с РФ (ТРАНСЛЯЦИЯ) / 4 фотографии

На несанкционированный митинг люди вышли с плакатами: Никакой интеграции!, Хватит плясать под московский бит, Нет российской оккупации.

Источник: Радио Свобода

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