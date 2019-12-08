Протесты в Минске: беларусы вышли на акцию против интеграции с РФ (ТРАНСЛЯЦИЯ)

8 декабря в Минске проходит второй день протестов против углубления интеграции Беларуси и России.
Протесты в Минске против углубления интеграции с Россией длятся уже второй день.
В протестах принимают участие около тысячи человек, не меньше чем вчера.
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Оппозиция считает интеграцию с Россией угрозой национальному суверенитету и независимости страны.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко находится в Сочи, чтобы подписать документы об углублении интеграции в рамках Союзного государства.
Протесты в стране начались с нескольких сотен людей, которые выстроились в цепь вдоль главного проспекта в Минске, а потом прошел митинг в поддержку независимости Беларуси.
На несанкционированный митинг люди вышли с плакатами: Никакой интеграции!, Хватит плясать под московский бит, Нет российской оккупации.