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Протести в Мінську: білоруси вийшли на акцію проти інтеграції з РФ (ТРАНСЛЯЦІЯ)

8 грудня в Мінську проходить другий день протестів проти поглиблення інтеграції Білорусі та Росії.

протесты в минске

Протести в Мінську проти поглиблення інтеграції з Росією тривають вже другий день.

У протестах беруть участь близько тисячі осіб, не менше ніж вчора.

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Опозиція вважає інтеграцію з Росією загрозою національному суверенітету і незалежності країни.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко перебуває в Сочі, щоб підписати документи про поглиблення інтеграції в рамках Союзної держави.

Протести в країні почалися з кількох сотень людей, які вишикувалися в ланцюг уздовж головного проспекту в Мінську, а потім пройшов мітинг на підтримку незалежності Білорусі.

Протести в Мінську: білоруси вийшли на акцію проти інтеграції з РФ (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 4 фотографии

На несанкціонований мітинг люди вийшли з плакатами: Ніякої інтеграції!, Досить танцювати під московський біт, Ні російській окупації.

Джерело: Радіо Свобода

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