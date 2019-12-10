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Факты / Мир

Импичмент Трампа: Конгресс выдвинул официальные обвинения

Президенту США Дональду Трампу выдвинули официальные обвинения в рамках импичмента. Его подозревают в злоупотреблении властью.

Дональд Трамп

Председатель юридического комитета Палаты представителей Джеральд Недлер заявил, что президент США Дональд Трамп подозревается в злоупотреблении властью и препятствовании Конгресса в расследовании дела об импичменте.

– Для президента это неисправимый преступление — использовать полномочия своего офиса для личной выгоды, – заявил он.

Демократы заявляют, что Трамп пытался оказать давление на власти Украины с целью получения компромата на бывшего вице-президента Джо Байдена.

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Обвинения, связанные со скандалом вокруг телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники сообщают, что юридический комитет проголосует за проект с обвинениями 13 декабря, а Палата представителей рассмотрит его на следующей неделе.

Трамп опубликовал в Twitter несколько сообщений относительно обвинений.

– Надлер только что сказал, что я “заставлял Украину вмешиваться в наши выборы 2020 года”. Смешно, и он знает, что это неправда. И президент, и министр иностранных дел Украины много раз говорили, что там не было давления. Надлер и Демс знают об этом, но отказываются признать! – написал он.

В следующем посте Трамп написал, что это дело является “охотой на ведьм”.

– Увертливый Шифф, полностью коррумпированный политик, сделал ужасное и мошенническое заявление, зачитал его Конгрессу и сказал, что эти слова исходят от меня. Он был пойман, был очень смущен, но ничего не случилось с ним за совершение этого мошенничества. В конце концов ему придется ответить за это! Прочитайте стенограммы! Мы – это ссылка на США, а не на меня! – написал Трамп.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе США стартовали открытые слушания по делу об импичменте Трампа.

Его обвиняют в давлении на Зеленского и задержке военной помощи Украине, чтобы добиться начала расследования против Джо Байдена.

Источник: The Hill

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