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Факты / Мир

Грета Тунберг: что известно о девочке-активистке из Швеции

16-летняя екоативистка Грета Тунберг из Швеции стала Человеком года по версии журнала Time. Факты ICTV собрали самое важное о девочке.

Ґрета Тунберґ

Грета Тунберг стала известной в 2018 году, когда решила с 20 августа по 9 сентября не посещать школу (до всеобщих выборов в Швеции).

Тогда в стране наблюдалась аномальная жара, которая привела к масштабным лесным пожарам. Своим протестом Тунберг пыталась привлечь внимание к данной проблеме.

Во время учебных часов девушка сидела под парламентом Швеции и требовала, чтобы правительство придерживалось Парижского соглашения и уменьшило выбросы углерода.

После проведения всеобщих выборов Тунберг проводила свою забастовку каждую пятницу, благодаря чему зародилось движение Fridays For Future (Пятницы за будущее), в котором приняли участие около 20 тыс. учеников в 270 городах мира.

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С тех пор она участвовала во многих европейских демонстрациях, которые призывали обратить внимание на проблемы климата, а также выступала на различных конференциях и саммитах.

В 2018 году журнал Time внес Грету в список 25 самых влиятельных подростков мира, а в 2019 году несколько депутатов шведской партии номинировали ее на Нобелевскую премию мира.

Известно, что девушка страдает синдромом Аспергера, селективным мутизмом и обсессивно-компульсивным расстройством.

Среди ее требований – уменьшение потребления электроэнергии некоторыми странами и замена атомных электростанций на газовые.

Она также стала объектом многих мемов, особенно после саммита Генеральной ассамблеи ООН.

Грета Тунберг: что известно о девочке-активистке из Швеции / 2 фотографии

11 декабря журнал Time назвал Грету Тунберг Человеком года 2019, разместив ее фото на обложке.

Издание отметило, что ученые, активисты и политики десятилетиями бьют тревогу из-за изменения климата, однако 16-летней школьнице удалось сделать это после выступления на саммите ООН.

Грета смогла глобально изменить настроения, “превратив миллионы расплывчатых беспокойств в мировое движение, требующее срочных изменений”.

Фото: 9GAG

Фото: Dreamstime

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