16-летняя екоативистка Грета Тунберг из Швеции стала Человеком года по версии журнала Time. Факты ICTV собрали самое важное о девочке.
Грета Тунберг стала известной в 2018 году, когда решила с 20 августа по 9 сентября не посещать школу (до всеобщих выборов в Швеции).
Тогда в стране наблюдалась аномальная жара, которая привела к масштабным лесным пожарам. Своим протестом Тунберг пыталась привлечь внимание к данной проблеме.
Во время учебных часов девушка сидела под парламентом Швеции и требовала, чтобы правительство придерживалось Парижского соглашения и уменьшило выбросы углерода.
После проведения всеобщих выборов Тунберг проводила свою забастовку каждую пятницу, благодаря чему зародилось движение Fridays For Future (Пятницы за будущее), в котором приняли участие около 20 тыс. учеников в 270 городах мира.
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С тех пор она участвовала во многих европейских демонстрациях, которые призывали обратить внимание на проблемы климата, а также выступала на различных конференциях и саммитах.
В 2018 году журнал Time внес Грету в список 25 самых влиятельных подростков мира, а в 2019 году несколько депутатов шведской партии номинировали ее на Нобелевскую премию мира.
Известно, что девушка страдает синдромом Аспергера, селективным мутизмом и обсессивно-компульсивным расстройством.
Среди ее требований – уменьшение потребления электроэнергии некоторыми странами и замена атомных электростанций на газовые.
Она также стала объектом многих мемов, особенно после саммита Генеральной ассамблеи ООН.
11 декабря журнал Time назвал Грету Тунберг Человеком года 2019, разместив ее фото на обложке.
Издание отметило, что ученые, активисты и политики десятилетиями бьют тревогу из-за изменения климата, однако 16-летней школьнице удалось сделать это после выступления на саммите ООН.
Грета смогла глобально изменить настроения, “превратив миллионы расплывчатых беспокойств в мировое движение, требующее срочных изменений”.
Фото: 9GAG