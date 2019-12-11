16-річна екоативістка Ґрета Тунберґ зі Швеції стала Людиною року за версією журналу Time. Факти ICTV зібрали найважливіше про дівчинку.

Ґрета Тунберґ стала відомою у 2018 році, коли вирішила з 20 серпня до 9 вересня не відвідувати школу (до загальних виборів у Швеції).

Тоді в країні спостерігалася аномальна спека, яка призвела до масштабних лісових пожеж. Своїм протестом Тунберґ намагалася привернути увагу до зазначеної проблеми.

Під час навчальних годин дівчина сиділа під парламентом Швеції і вимагала, щоб уряд дотримувався Паризької угоди і зменшив викиди вуглецю.

Після проведення загальних виборів Тунберґ проводила свій страйк кожної п’ятниці, завдяки чому зародився рух Fridays For Future (П’ятниці за майбутнє), в якому взяли участь близько 20 тис. учнів у 270 містах світу.

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З того часу вона брала участь у багатьох європейських демонстраціях, які закликали звернути увагу на проблеми клімату, а також виступала на різноманітних конференціях і самітах.

У 2018 році журнал Time вніс Ґрету до 25 найвпливовіших підлітків світу, а в 2019 році кілька депутатів шведської партії номінували її на Нобелівську премію миру.

Відомо, що дівчина страждає синдромом Аспергера, селективним мутизмом та обсесивно-компульсивним розладом.

Серед її вимог – зменшення споживання електроенергії певними країнами і заміна атомних електростанцій на газові.

Вона також стала об’єктом багатьох мемів, особливо після саміту Генеральної асамблеї ООН.







Ґрета Тунберґ: що відомо про дівчинку-активістку зі Швеції / 2 фотографии

11 грудня журнал Time назвав Ґрету Тунберґ Людиною року 2019, розмістивши її фото на обкладинці.

Видання наголосило, що вчені, активісти та політики десятиліттями б’ють на сполох через зміни клімату, однак 16-річній школярці вдалося зробити це після виступу на саміті ООН.

Ґрета змогла глобально змінити настрої, “перетворивши мільйони розпливчастих занепокоєнь у світовий рух, що вимагає термінових змін”.

Фото: 9GAG