Названо вероятную причину пожара на авианосце Адмирал Кузнецов

Причиной возгорания на авианосце Адмирал Кузнецов мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ.

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов допустил, что причиной пожара на авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов мог стать человеческий фактор во время сварочных работ.

– Эти работы проверят на соответствие стандарту противопожарной безопасности, – рассказал Рахманов.

Также он добавил, что ущерб, нанесенный кораблю, оценят после того, как пожар потушат и можно будет пройти в пострадавшие отсеки.

Напомним, пожар на авианосце Адмирал Кузнецов начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания достигла 20 квадратных метров.

В экстренных службах сообщают, что во время возгорания на крейсере пропали три человека, еще один пострадал. Шесть человек удалось спасти.