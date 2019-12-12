PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Названо вероятную причину пожара на авианосце Адмирал Кузнецов

Причиной возгорания на авианосце Адмирал Кузнецов мог стать человеческий фактор во время проведения сварочных работ.

Адмирал Кузнецов

Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов допустил, что причиной пожара на авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов мог стать человеческий фактор во время сварочных работ.

– Эти работы проверят на соответствие стандарту противопожарной безопасности, – рассказал Рахманов.

Также он добавил, что ущерб, нанесенный кораблю, оценят после того, как пожар потушат и можно будет пройти в пострадавшие отсеки.

Напомним, пожар на авианосце Адмирал Кузнецов начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания достигла 20 квадратных метров.

В экстренных службах сообщают, что во время возгорания на крейсере пропали три человека, еще один пострадал. Шесть человек удалось спасти.

Источник: Интерфакс

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Адмирал Кузнецов
В РФ горит авианосец Адмирал Кузнецов: пять пострадавших, один пропал без вести
В РФ разбился вертолет, атаковавший украинские корабли в Керчи: экипаж погиб
В РФ разбился вертолет, атаковавший украинские корабли в Керчи: экипаж погиб
ФСБ
Готовил “теракт”: ФСБ РФ задержала сторонника Правого сектора
Бомбардировка на Новый год. Как Россия присоединяла Ичкерию
Бомбардировка на Новый год. Как Россия присоединяла Ичкерию
В России дело Гриценко передали в суд – в чем обвиняют экс-министра
В России дело Гриценко передали в суд – в чем обвиняют экс-министра
Массовое ДТП в России: на трассе под Владивостоком столкнулись более 50 машин
Массовое ДТП в России: на трассе под Владивостоком столкнулись более 50 машин
Приняли за лесбиянку: в Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю девушку
Приняли за лесбиянку: в Петербурге семеро мужчин избили 18-летнюю девушку
Каждый остался при своем – Климкин о результатах нормандской встречи
Каждый остался при своем – Климкин о результатах нормандской встречи
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка