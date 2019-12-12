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Факты / Мир / Россия

В РФ горит авианосец Адмирал Кузнецов: пять пострадавших, один пропал без вести

В России на авианосце Адмирал Кузнецов произошел пожар во время ремонтных работ.

Адмирал Кузнецов

Обновлено в 11.11. Двоих пропавших удалось найти живыми. Площадь пожара на авианосце Адмирал Кузнецов выросла до 600 квадратных метров.

10.25. Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов начался во время работ в первом энергоотсеке на второй палубе. Площадь возгорания достигла 20 квадратных метров.

В экстренных службах сообщают, что во время возгорания на крейсере пропали три человека, еще один пострадал. Шесть человек удалось спасти.

– Трое пропавших находились в трюме в момент возгорания. Связь с ними установить не удается, – сказал источник.

Предварительно, пожар произошел из-за сварочных работ.

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Напомним, 20 января 1991 года авианосец Адмирал Кузнецов был официально сдан и зачислен в состав Северного флота. В ноябре 1991 года командир корабля Виктор Ярыгин получил телеграмму председателя Верховной рады Украины Леонида Кравчука, что крейсер является собственностью Украины и до принятия решения правительства должен оставаться на севастопольском рейде.

По мнению Ярыгина, такого государства, как Украина, не существовало, поэтому он решил, что должен следовать указаниям командования Северного флота СССР и 30 ноября 1991 года взял курс на Босфор.

С 1 по 24 декабря 1991 года крейсер совершил переход к месту постоянного базирования в Видяево Мурманской области.

Летный состав, принявший присягу Украине, был уволен в связи с расформированием 100-го полка из-за отсутствия у Украины авианесущих кораблей.

Источник: Интерфакс

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