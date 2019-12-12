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Факти / Світ / Росія

Названо ймовірну причину пожежі на авіаносці Адмірал Кузнєцов

Причиною загоряння на авіаносці Адмірал Кузнєцов міг стати людський чинник під час проведення зварювальних работ.

Адмирал Кузнецов

Президент Об’єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов допустив, що причиною пожежі на авіаносного крейсера Адмірал Кузнєцов міг стати людський чинник під час зварювальних робіт.

– Ці роботи перевірять на відповідність стандарту протипожежної безпеки, – розповів Рахманов.

Також він додав, що збиток, нанесений кораблю, оцінять після того, як пожежу погасять і можна буде пройти у постраждалі відсіки.

Нагадаємо, пожежа на авіаносці Адмірал Кузнєцов почалася під час робіт у першому енерговідсіці на другій палубі. Площа загоряння досягла 20 квадратних метрів.

В екстрених службах повідомляють, що під час загоряння на крейсері зникли три людини, ще одна постраждала. Шестеро осіб вдалося врятувати.

Джерело: Интерфакс

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