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Факты / Мир

Джулиани привез из Украины доказательства в защиту Трампа

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по делу об импичменте, которые, по его словам, показывают, что президент США ничего плохого не сделал.

Джулиани привез из Украины доказательства в защиту Трампа

Рудольф Джулиани в Twitter выложил свои выводы о расследовании дела об импичменте Дональда Трампа после поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену.

– Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и, в частности, показывают, что Трамп ничего плохого не сделал, – написал личный адвокат президента США.

Свои слова он проиллюстрировал кадрами своего документального фильма One America News Network, который оправдывает действия Трампа.

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Джулиани утверждает, что “в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании”, а импичмент служит просто прикрытием для демократов.

– Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за пределы дела Байдена, – отметил он.

 

Напомним, 27 ноября во многих американских СМИ начала появляться информация о попытках Джулиани запустить в Украине расследование в отношении экс-вице-президента Америки Джо Байдена. Для этого он попытался заключить сделку с украинскими чиновниками, которые на тот момент находились при власти.

Фото: Dreamstime

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