Джулиани привез из Украины доказательства в защиту Трампа

Рудольф Джулиани в Twitter выложил свои выводы о расследовании дела об импичменте Дональда Трампа после поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену.

Свои слова он проиллюстрировал кадрами своего документального фильма One America News Network, который оправдывает действия Трампа.

Читайте: Джулиани прилетел в Киев – СМИ

Джулиани утверждает, что “в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании”, а импичмент служит просто прикрытием для демократов.

– Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за пределы дела Байдена, – отметил он.

Budapest | Kiev | Vienna

After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.

These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw

— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019