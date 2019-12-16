Джулиани привез из Украины доказательства в защиту Трампа

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обнародовал результаты своего расследования по делу об импичменте, которые, по его словам, показывают, что президент США ничего плохого не сделал.

Рудольф Джулиани в Twitter выложил свои выводы о расследовании дела об импичменте Дональда Трампа после поездки в Украину, а также в Будапешт и Вену.

– Будапешт, Киев, Вена. За сотни часов и месяцы расследования я собрал свидетелей и документы, которые раскрывают правду об этом импичменте и, в частности, показывают, что Трамп ничего плохого не сделал, – написал личный адвокат президента США.

Свои слова он проиллюстрировал кадрами своего документального фильма One America News Network, который оправдывает действия Трампа.

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Джулиани утверждает, что “в 2016 году коррупция была настолько масштабной, что Трамп должен был просить об американо-украинском расследовании”, а импичмент служит просто прикрытием для демократов.

– Вымогательство, взяточничество и отмывание денег выходят за пределы дела Байдена, – отметил он.

Budapest | Kiev | Vienna After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump. These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) December 15, 2019

Напомним, 27 ноября во многих американских СМИ начала появляться информация о попытках Джулиани запустить в Украине расследование в отношении экс-вице-президента Америки Джо Байдена. Для этого он попытался заключить сделку с украинскими чиновниками, которые на тот момент находились при власти.