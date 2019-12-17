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Факты / Мир

Готовы дать ответ – Трамп о разработке нового оружия в КНДР

США готовы дать ответ в том случае, если в КНДР появятся новые виды вооружений.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за попытками КНДР разработать новое вооружение.

Он заверил, что США смогут разобраться в указанном вопросе, если выяснится, что у Северной Кореи действительно есть новое оружие.

По словам Трампа, сейчас ведется тщательное наблюдение в нескольких местах на территории КНДР.

Читайте: В США не считают провальными переговоры с КНДР по денуклеаризации

Недавно в КНДР заявили, что ожидают от Вашингтона ослабления санкций. Страна готова возобновить ядерную программу и даже подготовить “рождественский подарок” для США, если этого не произойдет.

Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы провести полную денуклеаризацию КНДР перед тем, как будет отменено экономическое давление.

К слову, ООН считает, что санкции против Северной Кореи необходимо продлить из-за ракетных испытаний, которые проводят в стране.

Источник: Укринформ

Фото: Dreamstime

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