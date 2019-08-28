В ООН считают, что нужно сохранять санкции против КНДР, пока она не проведет денуклеаризацию.
В ООН осудили ракетные испытания Северной Кореи и призвали международное сообщество не снимать санкции, пока КНДР не ликвидирует ядерные и баллистические ракеты.
Представители Франции, Германии и Великобритании заявили, что ракетные испытания, которые проводит КНДР, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.
– Северная Корея должна сделать конкретные шаги на пути к полной, проверенной и необратимой денуклеаризации, – считает заместитель посла Германии в ООН Юрген Шульц.
Читайте: КНДР готова к новым переговорам по денуклеаризации
Представители стран также обратились к КНДР с призывом начать переговоры с США.
К слову, 16 августа КНДР провела запуск двух ракет неустановленного типа.
Источник: NK News