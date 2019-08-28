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Факты / Мир

Из-за ракетных испытаний: в ООН призывают продлить санкции против КНДР

В ООН считают, что нужно сохранять санкции против КНДР, пока она не проведет денуклеаризацию.

Из-за ракетных испытаний: в ООН призывают продлить санкции против КНДР

В ООН осудили ракетные испытания Северной Кореи и призвали международное сообщество не снимать санкции, пока КНДР не ликвидирует ядерные и баллистические ракеты.

Представители Франции, Германии и Великобритании заявили, что ракетные испытания, которые проводит КНДР, нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

– Северная Корея должна сделать конкретные шаги на пути к полной, проверенной и необратимой денуклеаризации, – считает заместитель посла Германии в ООН Юрген Шульц.

Читайте: КНДР готова к новым переговорам по денуклеаризации

Представители стран также обратились к КНДР с призывом начать переговоры с США.

К слову, 16 августа КНДР провела запуск двух ракет неустановленного типа.

Источник: NK News

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