Девочка из Лондона нашла на открытке просьбу о помощи из китайской тюрьмы

Девочка из Лондона нашла на рождественской открытке послание от заключенных из китайской тюрьмы, а которой говорилось, что их заставляют работать против воли.

Шестилетняя Флоренс Уиддиком из Лондана купила пачку рождественских открыток в супермаркете Tesco, чтобы поздравить своих друзей.

На одной из них девочка заметила странную надпись.

– Мы иностранные заключенные из тюрьмы Цинпу в Шанхае. Нас заставляют работать против воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите в правозащитную организацию, – было написано на открытке.

Также в записке была просьба связаться с британским журналистом Питером Хамфри, который несколько лет назад сидел в этой же тюрьме. Он оказался там в 2013 году по обвинению в незаконной продаже личных данных китайских граждан и был отпущен в 2015 году.

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Девочка показала записку отцу. Тот сначала не поверил.

– Я решил, что это какая-то шутка. Но, подумав, понял, что это может быть довольно серьезно. Я понял, что необходимо передать послание Питеру Хамфри, как просил автор, – сказал он.

Журналист заявил, что догадывается о том, кто мог написать послание, но не назвал имя.

– Все, кого я там встретил, лишились свободы по очень сомнительным основаниям, – сказал он.

Он рассказал, что раньше в тюрьме работали по желанию. Хамфри связался со своими источниками, и те подтвердили, что в последние годы заключенных стали заставлять работать.

В Tesco заявили, что шокированы подозрениями в отношении своего поставщика. Фабрика Zheijiang Yunguang Printing, о которой идет речь, успешно прошла проверку месяц назад, но теперь ее проверят еще раз, и если подозрения подтвердятся, Tesco откажется от сотрудничества.

К слову, согласно исследованию Международной организации по миграции в Украине за последние три года около 49 тыс. украинцев стали жертвами торговли людьми – 94% из них попали в трудовое рабство.

65% – подверглись эксплуатации на территории России.