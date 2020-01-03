Посольство США в Ираке призвало американцев покинуть страну

Посольство США в Багдаде призвало всех американских граждан немедленно покинуть Ирак.

Из-за усиленной напряженности в Ираке и регионе посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Ирак.

– Граждане США должны отправляться авиалиниями, когда это возможно, а если этого не удастся – в другие страны сухопутным путем, – говорится в сообщении.

JUST IN: U.S. embassy in Baghdad urges American citizens to depart Iraq immediately pic.twitter.com/dblw0h15Yy — Reuters (@Reuters) 3 января 2020 г.

Читайте: Трамп бросил динамит в бочку с порохом: реакция политиков США на убийство Сулеймани

Соответствующее решение было принято в связи с ракетным ударом США по аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб командующий иранских сил Кудс Касем Сулеймани.

Кроме него, погибли еще семь человек, в том числе пять членов шиитского формирования Аль-Хашд аш-Шааби.