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Факты / Мир

Посольство США в Ираке призвало американцев покинуть страну

Посольство США в Багдаде призвало всех американских граждан немедленно покинуть Ирак.

сша

Из-за усиленной напряженности в Ираке и регионе посольство США призвало американских граждан немедленно покинуть Ирак.

– Граждане США должны отправляться авиалиниями, когда это возможно, а если этого не удастся – в другие страны сухопутным путем, – говорится в сообщении.

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Соответствующее решение было принято в связи с ракетным ударом США по аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб командующий иранских сил Кудс Касем Сулеймани.

Кроме него, погибли еще семь человек, в том числе пять членов шиитского формирования Аль-Хашд аш-Шааби.

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