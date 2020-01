Трамп бросил динамит в бочку с порохом: реакция политиков США на убийство Сулеймани

Бывший вице-президент США Джо Байден одобрил убийство американскими ВС генерала сил Кудс Касема Сулеймани.

Джо Байден, который является одним из кандидатов в президенты США от Демократической партии, предупредил, что эта акция приведет к дальнему обострению обстановки в регионе.

– Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами, – заявил Байден.

My statement on the killing of Qassem Soleimani. pic.twitter.com/4Q9tlLAYFB — Joe Biden (@JoeBiden) 3 января 2020 г.

Сенатор-демократ Крис Мерфи написал в Twitter, что Сулеймани был врагом Соединенных Штатов.

– Вопрос заключается в следующем: действительно ли Америка только что убила без согласия Конгресса второго по силе человека в Иране, сознательно развязав потенциальную крупную региональную войну? – заявил Мерфи.

Soleimani was an enemy of the United States. That’s not a question. The question is this – as reports suggest, did America just assassinate, without any congressional authorization, the second most powerful person in Iran, knowingly setting off a potential massive regional war? — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) 3 января 2020 г.

Читайте: Россия, Сирия и Иран убивают тысячи мирных жителей в Идлибе – Трамп

В то же время сенатор Линдси Грэм одобрил действия США и поблагодарил президента Дональда Трампа, отдавшего приказ об атаке, за решительность.

– Я высоко ценю смелые действия президента Дональда Трампа против иранской агрессии. Иранскому правительству: если вы хотите больше, вы получите больше, – написал он в своем Twitter.

To the Iranian government: If you want to stay in the oil business leave America and our allies alone and stop being the largest state sponsor of terrorism in the world. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 3 января 2020 г.

Также сенатор поблагодарил президента за то, что он вступился за Америку.

Напомним, ночью 3 января в результате ракетного обстрела международного аэропорта Багдад погиб командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Кудс Касем Сулеймани.