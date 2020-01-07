В Иране признали Пентагон “террористической организацией”

Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона и армии США “террористическими организациями”.

В Меджлисе Ирана состоялось голосование за проект закона о признании Пентагона и армии США “террористическими организациями”.

Все члены парламента Ирана поддержали такое решение, из-за чего указанные организации теперь будут считаться “террористическими”.

Текст законопроекта гласит о том, что “террористами” признают всех членов Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, которые причастны к гибели генерала Касема Сулеймани.

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Кроме того, в иранском парламенте призвали власти выделить €200 млн на поддержку сил Кудс, которые являются военным подразделением специального назначения Корпуса стражей Исламской революции.

Указанные средства должны пойти на укрепление их обороноспособности.

К слову, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что убийство Касема Сулеймани было актом международного терроризма.