Вашингтон может непропорционально ответить на агрессию Ирана – Трамп

Президент США Дональд Трамп проинформировал Конгресс о том, что Вашингтон может непропорционально ответить на атаку со стороны Ирана.

По его словам, такое официальное сообщение не предвидится, но он все же его делает.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2020 г.