Одна из версий Украины о катастрофе самолета МАУ в Иране гласит о том, что его сбили из ЗРК Тор.
Факты ICTV рассказывают, что это за установка и как он попал в Иран.
Кто разрабатывает ЗРК Тор
Зенитный ракетный комплекс Тор разработали в Советском Союзе и начали его производство в 1983 году. После распада СССР его производством занимается российский концерн Алмаз-Антей.
ЗРК Тор предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.
В основном его используют для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, а также сухопутных войск от угрозы с воздуха.
Работа системы возможна как в полностью автоматическом режиме, так и с использованием операторов.
Характеристики ЗРК Тор
Различные модификации ЗРК Тор способны вмещать в себя от трех до четырех членов экипажа. Его масса составляет 32 тонны.
Зенитный ракетный комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии 1-12 км. Он использует зенитные управляемые ракеты 9М330.
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По шоссе ЗРК Тор способен двигаться со скоростью 65 км/ч, а запас его хода составляет около 500 км. В боевое положения комплекс можно перевести за три минуты.
Он поражает самолеты с вероятностью 30-77%, вертолеты – 50-88% и беспилотные летательные аппараты – 85-95%.
В комплект зенитного ракетного комплекса входит:
- боевая машина 9А330;
- станция обнаружения целей;
- станция наведения;
- зенитные управляемые ракеты 9М330.
За время существования ЗРК Тор получил несколько модификаций, которые предназначены для различных целей.
Существуют следующие модификации ракетного комплекса:
- 9К331 Тор-М1;
- ЗК95 Кинжал;
- HQ-17;
- 9К332 Тор-М2.
Откуда ЗРК Тор в Иране и где еще есть на вооружении
Иран располагает большим разнообразием зенитных ракетных комплексов в своем вооружении. Часть вооружения страна закупает у России, и среди него есть ЗРК Тор.
Он остается одним из самых важных ЗРК на вооружении Ирана, который используют для прикрытия наиболее важных объектов.
Известно, что ЗРК Тор также находится на вооружении:
- России (около 120 комплексов);
- Беларуси (17 единиц);
- Армении;
- Азербайджана (8 единиц);
- Греции (25 комплексов);
- Венесуэлы (12 комплексов);
- Китая (24 комплекса);
- Кипра (6 комплексов);
- Египта (10 комплексов).
Указанные ЗРК уже фигурировали в одном из происшествий. Оно произошло 17 августа 2010 года.
Тогда иранские ПВО сбили истребитель собственных ВВС, поскольку он якобы вошел в 20-километровую запретную зону вокруг АЭС.
К слову, сейчас Украина изучает четыре версии катастрофы самолета МАУ в Иране.