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Факты / Мир

ЗРК Тор – какой комплекс мог сбить самолет МАУ

Одна из версий Украины о катастрофе самолета МАУ в Иране гласит о том, что его сбили из ЗРК Тор.

ЗРК Тор

Факты ICTV рассказывают, что это за установка и как он попал в Иран.

Кто разрабатывает ЗРК Тор

Зенитный ракетный комплекс Тор разработали в Советском Союзе и начали его производство в 1983 году. После распада СССР его производством занимается российский концерн Алмаз-Антей.

ЗРК Тор предназначен для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны.

В основном его используют для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, а также сухопутных войск от угрозы с воздуха.

Работа системы возможна как в полностью автоматическом режиме, так и с использованием операторов.

Характеристики ЗРК Тор

Различные модификации ЗРК Тор способны вмещать в себя от трех до четырех членов экипажа. Его масса составляет 32 тонны.

Зенитный ракетный комплекс может поражать воздушные цели на расстоянии 1-12 км. Он использует зенитные управляемые ракеты 9М330.

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По шоссе ЗРК Тор способен двигаться со скоростью 65 км/ч, а запас его хода составляет около 500 км. В боевое положения комплекс можно перевести за три минуты.

Он поражает самолеты с вероятностью 30-77%, вертолеты – 50-88% и беспилотные летательные аппараты – 85-95%.

В комплект зенитного ракетного комплекса входит:

  • боевая машина 9А330;
  • станция обнаружения целей;
  • станция наведения;
  • зенитные управляемые ракеты 9М330.

За время существования ЗРК Тор получил несколько модификаций, которые предназначены для различных целей.

Существуют следующие модификации ракетного комплекса:

  • 9К331 Тор-М1;
  • ЗК95 Кинжал;
  • HQ-17;
  • 9К332 Тор-М2.

Откуда ЗРК Тор в Иране и где еще есть на вооружении

Иран располагает большим разнообразием зенитных ракетных комплексов в своем вооружении. Часть вооружения страна закупает у России, и среди него есть ЗРК Тор.

Он остается одним из самых важных ЗРК на вооружении Ирана, который используют для прикрытия наиболее важных объектов.

Известно, что ЗРК Тор также находится на вооружении:

  • России (около 120 комплексов);
  • Беларуси (17 единиц);
  • Армении;
  • Азербайджана (8 единиц);
  • Греции (25 комплексов);
  • Венесуэлы (12 комплексов);
  • Китая (24 комплекса);
  • Кипра (6 комплексов);
  • Египта (10 комплексов).

Указанные ЗРК уже фигурировали в одном из происшествий. Оно произошло 17 августа 2010 года.

Тогда иранские ПВО сбили истребитель собственных ВВС, поскольку он якобы вошел в 20-километровую запретную зону вокруг АЭС.

К слову, сейчас Украина изучает четыре версии катастрофы самолета МАУ в Иране.

Фото: Dreamstime

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