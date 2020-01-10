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Факты / Мир / Россия

Катастрофа самолета МАУ: Россия не верит в вину Ирана

В Российской Федерации пока не видит оснований обвинять Иран в авиакатастрофе самолета МАУ.

– Начинать какие-то игры по меньшей мере недостойно. Никаких оснований, я уверен, нет, чтобы на этой стадии выступать с подобного рода громкими заявлениями, – заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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Он добавил, что нужно дать возможность специалистам проанализировать ситуацию и сделать определенные выводы.

К слову, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит оснований не верить сообщениям о возможном поражении Boeing 737 МАУ иранской ракетой.

Forbes приводит аргументы экспертов, которые считают, что военнослужащие Ирана просто не могли не отличить гражданский авиалайнер МАУ от военного самолета. Если же версия о сбивании самолета МАУ в Тегеране подтвердится, то единственным объяснением этой трагедии может стать некомпетентность военных.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, США считают вероятным, что украинский самолет был сбит Ираном.

Источник: ТАСС

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