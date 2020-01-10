НАТО верит, что самолет МАУ могли сбить ракетой – Столтенберг

У НАТО нет оснований не верить сообщениям о том, что самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины 8 января могли сбить иранской ракетой, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

– Мы не видим оснований не верить сообщениям СМИ и видеоматериалам о возможном поражении украинского Boeing иранской ракетой, – сказал он на экстренной встрече Совета ЕС на уровне глав МИД по ситуации на Ближнем Востоке.

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К слову, 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал информацию, которая может свидетельствовать о наличии у канадской стороны доказательств, в частности данных разведывательных органов, относительно возможного поражения ракетой самолета авиакомпании МАУ.

Офис генпрокурора Украины уже обратился в Канаде с просьбой предоставить имеющиеся данные о катастрофе Boeing 73 МАУ в Иране.