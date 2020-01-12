Блумберг готов потратить $1 млрд, чтобы Трамп не выиграл на выборах

Миллиардер Майкл Блумберг заявил, что готов приложить максимум усилий для того, чтобы Дональда Трампа не избрали на пост президента США.
Он не исключил, что может потратить на избирательную кампанию около $1 млрд личных средств.
Блумберг готов выделить указанные средства даже в том случае, если он не станет кандидатом от Демократической партии.
Читайте: Facebook поймал Россию, Иран и Китай на вмешательстве в выборы в США – Цукерберг
Если это случится, он готов дать $1 млрд на предвыборную гонку тому демократу, который выиграет праймериз.
Представитель предвыборного штаба Блумберга Кевин Шики заявил, что миллиардер хочет “выгнать Трампа из Белого дома” и ради этого станет либо кандидатом от Демократической партии, либо самым важным спонсором.
На данный момент Блумберг находится на пятом месте в рейтинге популярности кандидатов от демократов.
К слову, бывший конгрессмен-демократ Джо Сестак решил отказаться от участия в выборах президента США.
Источник: The New York Times