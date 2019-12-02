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Потенциальный конкурент Трампа отказался от предвыборной гонки

Бывший конгрессмен от Демократической партии Джо Сестак заявил, что не будет участвовать в выборах президента США 2020 года.

держдеп сша

Бывший конгрессмен-демократ Джо Сестак решил прекратить участие в выборах президента США 2020 года.

Сестак поблагодарил демократов за возможность стать кандидатом, но решил прекратить борьбу.

– Спасибо вам за эту бесценную возможность, однако я завершаю нашу совместную кампанию, — заявил Сестак.

Сейчас бывший вице-президент Джо Байден является самым популярным кандидатом в президенты США от демократов, на второе место вырвался мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич.

Читайте: Трамп может допустить раскол НАТО – Байден

К слову, издание New York Times считает, что Дональд Трамп пытается затормозить украинскую демократию.

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