Бывший конгрессмен от Демократической партии Джо Сестак заявил, что не будет участвовать в выборах президента США 2020 года.

Бывший конгрессмен-демократ Джо Сестак решил прекратить участие в выборах президента США 2020 года.

Сестак поблагодарил демократов за возможность стать кандидатом, но решил прекратить борьбу.

– Спасибо вам за эту бесценную возможность, однако я завершаю нашу совместную кампанию, — заявил Сестак.

Сейчас бывший вице-президент Джо Байден является самым популярным кандидатом в президенты США от демократов, на второе место вырвался мэр города Саут-Бенд Пит Буттиджич. Читайте: Трамп может допустить раскол НАТО – Байден

Thank you for this opportunity! pic.twitter.com/mW5Qdi3bhT — Joe Sestak (@JoeSestak) December 1, 2019

К слову, издание New York Times считает, что Дональд Трамп пытается затормозить украинскую демократию.