“Президент” Абхазии подал в отставку

“Президент” оккупированной РФ Абхазии Рауль Хаджимба согласился оставить указанный пост и уйти в отставку.

Такое решение он принял после того, как “Верховный суд” признал предыдущие выборы “президента” недействительными. Также на него повлияли протесты, которые проводила оппозиция.

– Довожу до вашего сведения, что я складываю полномочия “президента” для сохранения стабильности в “стране”, – зачитал заявление “главы государства” “премьер-министр” Абхазии Сергей Шамба.

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Хаджимба подтвердил соответствующее заявление и сказал, что уже подписал документы о своем увольнении.

Он добавил, что еще не знает, будет ли участвовать в следующих выборах “президента” Абхазии.

Напомним, 10 января Рауль Хаджимба заявил, что не собирается собирается покидать пост “президента” Абхазии и пригласил оппозицию сесть за стол переговоров.