Протесты в Абхазии: “президент” отказался уходить в отставку

“Президент” самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с должности.
“Президент” самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что останется на должности и будет выполняет “данные ему Конституцией обязанности”.
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Хаджимба пригласил оппозицию за стол переговоров.
Парламент Абхазии на внеочередной сессии призвал Хаджимбу к его отставке для стабилизации обстановки.
За постановление проголосовали 19 депутатов, четверо высказались против и один воздержался.
Напомним, 9 января сотни человек начали штурм администрации президента в Абхазии. Они выломали дверь и окно, чтобы пробраться внутрь здания.
Протестующие призвали не признавать выборы президента 25 августа 2019 года легитимными и требовала провести новые выборы.
В администрации президента назвали происходящее попыткой государственного переворота.