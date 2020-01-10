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Факты / Мир

Протесты в Абхазии: “президент” отказался уходить в отставку

“Президент” самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба отказался уходить с должности.

Рауль Хаджимба

“Президент” самопровозглашенной Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что останется на должности и будет выполняет “данные ему Конституцией обязанности”.

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Хаджимба пригласил оппозицию за стол переговоров.

Парламент Абхазии на внеочередной сессии призвал Хаджимбу к его отставке для стабилизации обстановки.

За постановление проголосовали 19 депутатов, четверо высказались против и один воздержался.

Напомним, 9 января сотни человек начали штурм администрации президента в Абхазии. Они выломали дверь и окно, чтобы пробраться внутрь здания.

Протестующие призвали не признавать выборы президента 25 августа 2019 года легитимными и требовала провести новые выборы.

В администрации президента назвали происходящее попыткой государственного переворота.

 

Источник: Интерфакс

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