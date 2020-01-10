Власти Абхазии заявили об участии в протестах “украинцев из “ДНР”

В протестах в Абхазии, которые власти республики считают попыткой переворота, принимают участие так называемые граждане “ДНР”.

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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на администрацию президента Абхазии.

Кроме того, издание Sputnik Абхазия сообщало, что один из организаторов митинга 8-9 января – Ахра Авидзба. Скорее всего, речь идет об одном из главарей “ДНР” с позывным Абхаз.

Ранее Факты ICTV писали, что в Абхазии протестующие призывают не признавать выборы президента 25 августа 2019 года легитимными и требуют провести новые выборы.