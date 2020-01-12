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“Президент” Абхазії подав у відставку

“Президент” окупованої РФ Абхазії Рауль Хаджимба погодився залишити зазначений пост і піти у відставку.

Таке рішення він ухвалив після того, як “Верховний суд” визнав попередні вибори “президента” недійсними. Також на нього вплинули протести, які проводила опозиція.

– Доводжу до вашого відома, що я складаю повноваження “президента” для збереження стабільності у “країні”, – зачитав заяву “глави держави” “прем’єр-міністр” Абхазії Сергій Шамба.

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Хаджимба підтвердив відповідну заяву і сказав, що вже підписав документи щодо свого звільнення.

Він додав, що ще не знає, чи братиме участь у наступних виборах “президента” Абхазії.

Нагадаємо, 10 січня Рауль Хаджимба заявив, що не збирається збирається залишати посаду “президента” Абхазії і запросив опозицію сісти за стіл переговорів.

Джерело: Интерфакс

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