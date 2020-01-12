Трамп призвал Иран не убивать протестующих

Президент США Дональд Трамп обратился к лидерам Ирана из-за протестов в стране касательно авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.

Он призвал власти Ирана не убивать людей, которые выходят на акции протеста.

– Лидерам Ирана: Не убивайте протестующих. Вами уже убиты или арестованы тысячи, и мир наблюдает. Что более важно – наблюдают США, – сообщил глава Соединенных Штатов.

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По словам Трампа, лидеры Ирана также должны разрешить гражданам страны пользоваться интернетом, а журналистам – работать без помех.

Он добавил, что убийство “великого иранского народа” должно быть остановлено.

Ранее Дональд Трамп заявлял о том, что его администрация будет оказывать поддержку протестующим в Иране.

Он также сказал, что будет внимательно наблюдать за протестами в стране.

Источник: Donald J. Trump