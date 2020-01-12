Протесты в Тегеране: в городе усилили наряды полиции

Места массового скопления людей в иранском городе Тегеран начали патрулировать правоохранители, вооруженные дубинками и огнестрельным оружием.

Дополнительные наряды спецслужб вывели на улицы города из-за информации о возможном продолжении акций протеста.

Они находятся неподалеку Тегеранского университета, на площадях Энгеляб и Фирдоуси, а также других частях Тегерана.

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В городе также замечали бронированные автомобили, которые используют для разгона демонстрантов.

Особое внимание уделяют именно тегеранскому Технологическому университету имени Амира Кабира, поскольку 11 января группа студентов собралась там, чтобы выразить протест, после того, как вооруженные силы Ирана признали ответственность за катастрофу самолета МАУ.

Сейчас в медиапространстве Ирана распространяются призывы выйти на новую акцию протеста.

Напомним, во время протестов в Иране 11 января их участники назвали катастрофу самолета МАУ “фиаско иранского правительства”.