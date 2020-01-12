Военнослужащие США на базе Айн Аль-Асад в Ираке знали о запланированной иранской атаке, что позволило им спрятаться за два с половиной часа до начала ракетного обстрела.

– Большинство военнослужащих или оставили базу, или прятались в бункерах, – говорится в сообщении CNN.

Большинство войск или вылетели с базы, или укрылись в бункерах до 11.00. по местному времени во вторник – незадолго до того, как первый из четырех залпов ракет начался в среду, около 13.30.

Читайте: Атака на базы США: Трамп анонсировал санкции против Ирана

– Американские войска знали, что на их базы будет нападение – они просто не знали, какой будет атака, – добавили в CNN.











Военные США заранее знали об атаке Ирана на их базы – CNN / 3 фотографии

Офицеры назвали это чудом, что на взорванной площадке никто не пострадал, ракеты приземлились всего в нескольких метрах от бункеров, а некоторые основные сотрудники остались снаружи повсюду.

Напомним, в Пентагоне заявили, что около 17.30 по тихоокеанскому времени 7 января Иран выпустил не менее 10 баллистических ракет против американских военных в Ираке.