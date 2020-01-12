Військовослужбовці США на базі Айн Аль-Асад в Іраку знали про заплановану іранську атаку, що дозволило їм сховатися за дві з половиною години до початку ракетного обстрілу.

– Більшість військовослужбовців або залишили базу, або ховалися в бункерах, – йдеться у повідомленні CNN.

Більшість військ або вилетіли з бази, або сховалися в бункерах до 11.00. за місцевим часом у вівторок – незадовго до того, як перший з чотирьох залпів ракет почався в середу, близько 13.30.

Читайте: Атака на бази США: Трамп анонсував санкції проти Ірану

– Американські війська знали, що на їхні бази буде напад – вони просто не знали, якою буде атака, – додали у CNN.











Військові США заздалегідь знали про атаку Ірану на їхні бази – CNN / 3 фотографии

Офіцери назвали це дивом, що на підірваному майданчику ніхто не постраждав, ракети приземлилися всього у декількох метрах від бункерів, а деякі основні співробітники залишилися зовні всюди.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що близько 17.30 за тихоокеанським часом 7 січня Іран випустив щонайменше 10 балістичних ракет проти американських військових в Іраку.