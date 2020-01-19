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Факты / Мир

Иран пока что не собирается отдавать черные ящики самолета МАУ

Иранские эксперты пытаются расшифровать черные ящики сбитого украинской самолета в Иране и не приняли решение передавать их другим странам.

Об этом заявил председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резайефар.

– Мы пытаемся расшифровать черные ящики здесь, в Иране. Иначе мы можем передать их в Украину или Франции, но пока не принято ни одного решения о передаче их в другую страну, – сообщил Резайераф.

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Напомним, 18 января глава отдела расследования инцидентов Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар подтвердил, что черные ящики с авиалайнера МАУ будут отправлены в Украину.

Источник: IRNA

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