Іран поки що не збирається віддавати чорні скриньки літака МАУ

Іранські експерти намагаються розшифрувати чорні скриньки збитого українського літака в Ірані й не ухвалили рішення передавати їх іншим країнам.
Про це заявив голова комісії з розслідування аварій Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайєфар.
– Ми намагаємось розшифрувати чорні скриньки тут, в Ірані. Інакше ми можемо передати їх до України чи Франції, але поки не ухвалено жодного рішення щодо передачі їх до іншої країни, – повідомив Резайєраф.
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Нагадаємо, 18 січня глава відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайєфар підтвердив, що чорні скриньки з авіалайнера МАУ будуть відправлені в Україну.
Джерело: IRNA
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