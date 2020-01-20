Я не сделал ничего противозаконного: Зеленский об импичменте Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне процесса импичмента Трампа заявил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с американским президентом.

Комментируя нынешнюю ситуацию, которая сложилась с Трампом после разговора с новоизбранным украинским президентом и вызвала процедуру импичмента американского лидера, Зеленский заявил, что не сделал ничего противозаконного.

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– Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, США, – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что поступает так, чтобы Украина не была втянута в политическую ситуацию США.

– Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой, – отметил Зеленский.