Импичмент Трампа – в Сенате надеются на завершение слушаний через 10 дней

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл надеется, что судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа может закончиться через 10 дней.

В своем обращении он также отметил, что процесс может затянуться, поскольку демократы хотят допросить большое количество свидетелей.

Американские СМИ сообщают, если каждая сторона использует все 24 часа для выражения аргументов, то 31 января Сенат может перейти к голосованию.

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Согласно возможному плану, который появился в СМИ, в ближайшие три дня могут заслушать аргументы со стороны демократов. Тогда в субботу, 25 января, начнутся слушания аргументов со стороны Дональда Трампа, которые продлятся до 28 января.

Уже 29-30 января будет отведено время для вопросов от сенатора, а 31 января могут состояться дебаты и собственно голосование.

Напомним, 21 января в Сенате США начался судебный процесс по импичменту президента Дональда Трампа.