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Факты / Мир

Быстро закончится – Трамп о судебном процессе по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп ожидает быстрого завершения судебных слушаний в Сенате по делу об импичменте.

Этим заявлением он опроверг информацию СМИ о том, что Сенат может затянуть судебный процесс по указанному делу.

– Это обман. Я думаю, что это будет очень быстро, – ответил Трамп на вопрос журналистов касательно процесса импичмента и его длительности.

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Глава США добавил, что не собирается отменять поездку на Экономический форум в Давосе, который состоится на следующей неделе, в связи с началом судебных слушаний по импичменту.

Трамп вылетит в Швейцарию 20 января, а судебный процесс в Сенате начнут 21 января.

К слову, рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа официально началось в Сенате 16 января.

Были зачитаны две статьи, по которым обвиняют главу Соединенных Штатов.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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