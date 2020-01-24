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Факты / Мир

В Финляндии госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус

В городе Ивало в Финляндии госпитализировали китайскую семью из Уханя с подозрением на коронавирус nCoV.

Руководитель инфекционного отделения в центральной больнице Лапландии Маркку Броас рассказал, что вечером 23 января двое китайцев обратились за помощью в Центр здравоохранения Ивало с симптомами гриппа.

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По его словам, у пациентов были взяты пробы утром 24 января и будут отправлены в Хельсинки для анализа.

К слову, китайская семья несколько дней путешествовала по Лапландии, куда прибыла из Норвегии.

Напомним, власти Китая ввели временный запрет для жителей Уханя покидать город из-за вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса nCoV. Запрет начал действовать утром 23 января.

Источник: YLE

Фото: YLE

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