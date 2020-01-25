Жертвами землетрусу в Туреччині стали 22 людини, а кількість постраждалих становить 1 030, обвалилися щонайменше 30 будинків.

За попередніми даними, не менше п’яти будинків обвалилися в провінції Елязиг, ще 25 – в повіті Доганйол в провінції Малатья.

Міністр екології та містобудування Туреччини Мурат Курум попередив громадян, щоб вони не входили в будинки, які можуть обвалитися, оскільки афтершоки досі тривають. У зв’язку з цим пошкоджені будівлі досі становлять загрозу.

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Нагадаємо, землетрус в Туреччині стався 24 січня. За даними Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру, поштовхи мали магнітуду 6,8 балів.

Після самого землетрусу було зареєстровано 118 афтершоків магнітудою від 2,7 до 5,4.

Землетрус відчули на півночі Сирії, в Лівані та Іраку.

Джерело: Anadolu

Фото: KARA KARTAL