Белый дом блокирует полную публикацию писем о задержке помощи Украине

Белый дом блокирует полную публикацию переписки сотрудников президентской администрации относительно задержки военной помощи Украине летом 2019 года.

По информации Центра общественной добродетели США, значительная часть материалов была засекречена, хотя некоторые детали были обнародованы. Правительство объясняет, что информацию засекретили, поскольку в ней отражены внутренние дискуссии.

К слову, Министерство юстиции США в декабре 2019 года уже публиковало письма американских чиновников о помощи Украине, но они были сильно отредактированы.

Тогда в ведомстве такую ​​ситуацию объяснили предоставлением документов в такой форме президентской привилегией, которая позволяет Белому дому не обнародовать информацию о внутренних дискуссиях в администрации даже по требованию суда.

Читайте: Трамп заморозил помощь Украине из-за Байдена и Клинтон – Болтон

Переписка освещает общение между президентом, вице-президентом и ближайшими советниками Дональда Трампа по принятию решений, поэтому является привилегированной.

Но Центр общественной добродетели не согласен с этой аргументацией, поэтому настаивает, что публикация отредактированных писем в полном объеме отвечает интересам общественности.

Центр опубликует юридическую позицию относительно переписки 14 февраля.

Ранее американские СМИ сообщили, что США не будут уменьшать размер военной помощи Украине.

Источник: Центр общественной добродетели США