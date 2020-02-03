Двойная игра европейцев: почему России вернули все полномочия в ПАСЕ

Такого не было с 2015-го. Украинская и российская делегации полноценно участвуют в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. От Украины приехали молодые дебютанты, усиленные новым послом в Совете Европы, которым стал бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк.

От России – одиозный вице-спикер Госдумы, украинофоб Петр Толстой. За аннексию Крыма и агрессию на Донбассе Россию еще 5 лет назад лишили права голоса и участия в заседаниях ПАСЕ. Но летом 2019-го россиянам удалось вернуться в Страсбург. Тогда в знак протеста ассамблею покинула уже наша делегация.

На днях украинские депутаты приехали в ПАСЕ с планом обжаловать полномочия русских и попробовать снова выбросить их из ассамблеи. Тем более, что и оснований для этого более чем достаточно. Россия не выполнила ни одну из предыдущих резолюций ПАСЕ, касающихся ее нарушений в Крыму и на Донбассе. В российской делегации были депутаты, избранные на псевдовыборах на оккупированном полуострове.

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Но в ассамблее чувствовалась усталость от украинских проблем. Понятно это стало с самого начала сессии, когда новым главой ПАСЕ выбрали бельгийца Хендрика Дамса, который за последние 5 лет ни разу не поддерживал украинские резолюции. А его заместителем и вовсе стал тот самый русский Толстой. Ну и показательно, что докладчиком по вопросу обжалования полномочий российской делегации стал представитель левых Тини Кокс – депутат из Нидерландов, который находится в пророссийском лагере.

В кулуарах ассамблеи даже начали шутить, что теперь ПАСЕ – под коксом. Но когда Кокс предложил не применять к русским никаких санкций, мол, увидел прогресс в выполнении ими рекомендаций ПАСЕ, – было уже не до шуток.

Чуда не произошло. Парламентская ассамблея подтвердила полномочия России в полном объеме. Мало того, даже изменила механизм наложения санкций, по которому наказать Кремль за агрессию теперь практически невозможно. Единственное, что удалось Украине – добавить правку в решение по России, что Крым является незаконно аннексированным и требования, связанные с оккупацией, остаются в силе.

Правда, свое отношение ко всем этим резолюциям российская делегация уже показала. Российская пропаганда сразу затрубила о великой победе. Сами же представители российской делегации работать в ПАСЕ не слишком горели желанием. Яркое свидетельство – их депутат Леонид Слуцкий, который заснул прямо на заседании. И вообще, чтобы удобнее возвращаться домой, россияне подстроили под расписание своих самолетов даже повестку дня ассамблеи.

Пока в Страсбурге санкции с россиян снимали, в Брюсселе наоборот – вводили новые. Ограничение ввели против семи российских чиновников за проведение псевдовыборов в оккупированном Крыму. И неспроста, наверное, произошло это накануне очередного заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Эксперты сразу заговорили о двойной игре европейцев, которые и с Россией заигрывают, и Украину без поддержки не оставляют. По крайней мере, в Брюсселе вопрос борьбы с российским агрессором был ключевым, – эксклюзивно рассказал Фактам тижня вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По итогам встречи ЕС пообещал также выделить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. Но для этого Киев должен гарантировать, в частности, неотвратимость национализации ПриватБанка.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как ПАСЕ официально признала Россию стороной Минских переговоров.