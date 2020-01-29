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Факты / Мир

Санкции отменяются. ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации

ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, отклонив предложение представителей Украины и стран-партнеров по ограничениям.

Соответствующую резолюцию поддержали 96 делегатов, 44 проголосовали против и 7 воздержавлись.

Отдельно в документе отмечается, что российская сторона должна заплатить в бюджет Совета Европы членские взносы.

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Правки к проекту, которые подавала украинская делегация, в частности об ограничениях полномочий России, были отклонены при рассмотрении.

Однако ассамблея согласилась добавить изменение, которое подчеркивает, что Крым – незаконно аннексирован РФ, а также требования связанные с оккупацией, остаются действующими несмотря на разрешение на возвращение России в ПАСЕ.

Ранее Факты ICTV писали, что украинская делегация возобновит работу в ПАСЕ.

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