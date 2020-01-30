ПАСЕ официально признала Россию стороной Минских переговоров

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которая признает Россию стороной Минских переговоров.

ПАСЕ выразила обеспокоенность из-за антидемократических процессов в РФ.

– Российская Федерация усиливает негативные тенденции демократии, верховенства права и прав человека. В частности, произвольно использует законодательство для противодействия экстремизму и замалчиванию оппозиции и критики от гражданского общества. Также Россия осуществляет ползучую аннексию грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии и уже осуществила незаконную аннексию Крыма и вторглась на восток Украины, – говорится в документе.

В тексте резолюции содержится ряд требований для России. Теперь страна-агрессор обязана в полной мере выполнять Минские договоренности, стороной которых она является.

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Россия должна прекратить военное вторжения и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины и отменить незаконную аннексию Крыма, Южной Осетии и Абхазии.

Такое решение возмутило Россию, потому что они уверяют, что “не являются стороной конфликта“.

Попри протести росіян, резолюцію ухвалили переважною більшістю голосів – 49 проти 17 голосів.

Напомним, ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации, отклонив предложение представителей Украины и стран-партнеров по ограничениям.