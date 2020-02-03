Подвійна гра європейців: чому Росії повернули усі повноваження у ПАРЄ

Такого не було з 2015-го. Українська та російська делегації повноцінно беруть участь у сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі. Від України приїхали молоді дебютанти, підсилені новопризначеним послом у Раді Європи, яким став колишній міністр закордонних справ Борис Тарасюк.

Від Росії – одіозний віце-спікер Держдуми, українофоб Петро Толстой. За анексію Криму і агресію на Донбасі Росію ще 5 років тому позбавили права голосу та участі в засіданнях ПАРЄ. Але влітку 2019-го росіянам таки вдалося повернутися до Страсбургу. Тоді на знак протесту асамблею покинула вже наша делегація.

Днями українські депутати приїхали у ПАРЄ з планом оскаржити повноваження росіян та спробувати знову викинути їх з асамблеї. Тим більше, що і підстав для цього було більш ніж достатньо. Росія не виконала жодну з попередніх резолюцій ПАРЄ, які стосувалися її порушень в Криму і на Донбасі. В російській делегації були депутати, обрані на псевдовиборах на окупованому півострові.

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Але в асамблеї відчувалася втома від українських проблем. Зрозуміло це стало з самого початку сесії, коли новим очільником ПАРЄ обрали бельгійця Хендріка Дамса, який за останні 5 років жодного разу не підтримував українські резолюції. А його заступником і взагалі став той самий росіянин Толстой. Ну і показово, що доповідачем з питання оскарження повноважень російської делегації став представник лівих Тіні Кокс – депутат з Нідерландів, який знаходиться в проросійському таборі.

У кулуарах асамблеї навіть почали жартувати, що тепер ПАРЄ – під коксом. Та коли Кокс запропонував не застосовувати до росіян жодних санкцій, бо, мовляв, побачив прогрес у виконанні ними рекомендацій ПАРЄ, – було вже не до жартів.

Дива не сталося. Парламентська асамблея підтвердила повноваження Росії у повному обсязі. Мало того, навіть змінила механізм накладення санкцій, за яким покарати Кремль за агресію тепер практично неможливо. Єдине, що вдалося Україні – додати правку в рішення по Росії, що Крим є незаконно анексованим і вимоги, пов’язані з окупацією, лишаються чинними.

Щоправда, своє ставлення до всіх цих резолюцій російська делегація вже показала. Російська пропаганда одразу затрубила про велику перемогу. Самі ж представники російської делегації працювати в ПАРЄ не надто горіли бажанням. Яскраве свідчення – їхній депутат Леонід Слуцький, який заснув прямо на засіданні. Та й загалом, щоб зручніше повертатись додому, росіяни підлаштували під розклад своїх літаків навіть порядок денний асамблеї.

Поки у Страсбурзі санкції з росіян знімали, в Брюсселі навпаки – запроваджували нові. Обмеження ввели проти семи російських чиновників за проведення псевдовиборів в окупованому Криму. І неспроста, напевне, сталося це напередодні чергового засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

Експерти одразу заговорили про подвійну гру європейців, які і з Росією заграють, і Україну без підтримки не залишають. Принаймні, в Брюсселі питання боротьби з російським агресором було ключовим, – ексклюзивно розповів Фактам тижня віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

За підсумками зустрічі ЄС пообіцяв також виділити Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. Але для цього Київ має гарантувати, зокрема, невідворотність націоналізації ПриватБанку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як ПАРЄ офіційно визнала Росію стороною Мінських переговорів.