Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки.

Монета станет уже пятой писанкой в ​​коллекции канадского монетного двора. На этот раз она украшена традиционными украинскими узорами.

– Более чем пасхальное яйцо, эта серебряная монета из чистого серебра чтит жизни и сезон новых начинаний. Ее цветные мотивы, например, восьмиконечная роза, имеют такое же глубокое значение, как нанесены на традиционную писанку, где тонкие формы и геометрические узоры создают увлекательный визуальный язык. Это – радостное чтение весны, доступное вам целый год! – говорится в описании монеты на сайте.

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На реверсе монеты нанесены цветные узоры, а на аверсе – профиль королевы Елизаветы II. Монета имеет номинал в 20 канадских долларов.











Канада выпустила монету в форме украинской писанки / 3 фотографии

Кстати, монетный двор Великобритании выпустил в обращение памятные монеты, посвященные группе Queen.

Фото: Канадский монетный двор