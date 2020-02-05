Канада выпустила монету в форме украинской писанки

Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки.
Монета станет уже пятой писанкой в коллекции канадского монетного двора. На этот раз она украшена традиционными украинскими узорами.
– Более чем пасхальное яйцо, эта серебряная монета из чистого серебра чтит жизни и сезон новых начинаний. Ее цветные мотивы, например, восьмиконечная роза, имеют такое же глубокое значение, как нанесены на традиционную писанку, где тонкие формы и геометрические узоры создают увлекательный визуальный язык. Это – радостное чтение весны, доступное вам целый год! – говорится в описании монеты на сайте.
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На реверсе монеты нанесены цветные узоры, а на аверсе – профиль королевы Елизаветы II. Монета имеет номинал в 20 канадских долларов.
Кстати, монетный двор Великобритании выпустил в обращение памятные монеты, посвященные группе Queen.
Фото: Канадский монетный двор