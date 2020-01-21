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Факты / Мир

В Британии выпустили монеты в честь группы Queen

Монетный двор Великобритании выпустил в обращение памятные монеты, посвященные группе Queen.

Они стали первыми выпущенными в серии Легенды музыки.

Дизайн памятных монет был одобрен гитаристом группы Брайаном Мэйем и барабанщиком Роджером Тейлором.

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Стоимость монет, которые продаются в чехлах в стиле конвертов для винила, составит от 13 до 15 фунтов (от 400 до 490 грн).

Также будет выпущена ограниченная серия монет, стоимость которых будет достигать 2020 фунтов (64 тыс. грн).

Напомним, НБУ ввел в обращение новые монеты: 5 и 10 гривен.

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