В Британии выпустили монеты в честь группы Queen

Монетный двор Великобритании выпустил в обращение памятные монеты, посвященные группе Queen.

Они стали первыми выпущенными в серии Легенды музыки.

Дизайн памятных монет был одобрен гитаристом группы Брайаном Мэйем и барабанщиком Роджером Тейлором.

Four friends who rewrote the rules of rock. The first coin in our #Music Legends Collection celebrates #British #rock #royalty & global superstars, @QueenWillRock! The first band to feature on a UK #coin, add a special kind of magic to your collection https://t.co/h2UStduAZQ 🇬🇧🎸 pic.twitter.com/yZPK4Ke9WV

— The Royal Mint (@RoyalMintUK) January 20, 2020