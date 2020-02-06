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Трамп остается угрозой для американской демократии – Пелоси

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что президент США Дональд Трамп по-прежнему является угрозой для американской демократии.

Такое заявление политик сделал по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома.

По ее мнению, Трамп и республиканцы Сената привели в норму беззаконие и отвергли систему сдерживания и противовесов Конституции США.

– Президент остается постоянной угрозой американской демократии, – заявила Пелоси.

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Она добавила, что Трампа можно считать угрозой, поскольку он видит себя выше закона и считает, что может коррумпировать выборы, если у него возникнет такое желание.

Напомним, 5 февраля в Сенате США завершилось голосование по делу об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Сенаторы отклонили обе статьи импичмента главы США. Таким образом Трамп будет оставаться на должности.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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